Дефицит Государственного бюджета составит 170-200 млрд. грн.

Оппозиционное правительство прогнозирует дефицит Государственного бюджета в 170-200 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства его министр финансов Андрей СЕНЧЕНКО.

«Что больше всего беспокоит в бюджете – это его нереалистичность. Потому что те цифры, которые презентуются, цифры дефицита бюджета, слегка превышающие 5%, на самом деле более чем в три раза отличаются от реальных цифры», - подчеркнул А.СЕНЧЕНКО.

Он отметил, что реальный дефицит Госбюджета достигает 170 млрд. грн., если не учитывать объем государственных гарантий. Учитывая этот показатель, объем дефицита Госбюджета может достичь 200 млрд. грн.

А.СЕНЧЕНКО отметил, что для покрытия дефицита бюджета правительство использует денежную эмиссию.

При этом он отметил, что применение этого механизма в небывалых масштабах правительство продемонстрировало в первом квартале этого года, когда объем заимствований превысил в три раза объем заимствований в самые тяжелые периоды экономического кризиса.