Оппозиционное правительство прогнозирует обвал гривни
16:14, 06 мая 2010Финансы
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В сентябре
Оппозиционное правительство прогнозирует обвал гривни в сентябре 2010-го года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время заседания оппозиционного правительства его министр финансов Андрей СЕНЧЕНКО.
«Правительство сегодня делает все, чтобы мы сентябрь встретили обвалом национальной валюты и сногсшибательным ростом цен на все потребительские товары и любые другие товары», - сказал А.СЕНЧЕНКО.
Он отметил, что это будет связано с общей валютной и экономической ситуацией в Украине.
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