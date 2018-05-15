Бюджет-2010: "сАЗАРничали" по-тимошенковски?

Бюджет на текущий год оказался не столь реалистичным, как обещало правительство. Кабинет министров зафиксировал рост доходов основного фонда сводного бюджета почти на треть, что свидетельствует либо об ожидании высокой инфляции, либо о чрезмерном оптимизме относительно темпов восстановления украинской экономики.

Расчеты больших оптимистов...

Впервые в истории Украины закон о госбюджете прошел три чтения за один день. По сути, ни в обществе, ни в экспертных кругах, ни даже в Верховной Раде не было дискуссий вокруг его положений, страну попросту поставили перед фактом – жить будем по правительственному плану. Как показывает практика, когда парламент лишают права ставить под сомнения реальность и обоснованность отдельных статей бюджета, данный документ, как правило, изобилует множеством спорных положений, которые впоследствии негативно скажутся на финансовой политике государства.

Динамика доходов Сводного бюджета достаточно оптимистичная, как и прогноз роста ВВП на 3,7%. Общий фонд бюджета, согласно плану Кабмина, должен вырасти на треть. С учетом прогнозируемого показателя инфляции, реальный рост доходов общего фонда ожидается на уровне 20%. В пояснительной записке правительство не предъявило обоснованные аргументы в пользу «ставки» на лучшее.

Таб. 1. Доходы Сводного бюджета (млрд. грн.).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 прогноз Отклонения против 2009 +/- % Сводный бюджет 134,2 171,8 219,9 297,9 273,0 334,8 61,8 122,6 Общий фонд 106,5 130,8 167,2 238,5 208,6 278,7 70,1 133,6 Спецфонд 27,7 41,0 52,7 59,4 64,4 56,1 -8,3 87,1

Принятый, подписанный президентом и уже вступивший в силу бюджет на текущий год, как и законопроект предыдущего Кабмина, предусматривает стремительный рост расходов, которые в отличие от сводного бюджета являются собственным ресурсом правительства. Чтобы выполнить хоть часть предвыборных обещаний, новая власть намерена увеличить расходы госбюджета на 82 млрд, грн., или почти на 34% против фактических расходов 2009 года.

"Адекватная" доходная база

Под эти обязательства правительству пришлось формировать адекватную доходную базу, которая в 2010 году должна составить 267,5 млрд. грн., что на 42 млрд. грн. больше, чем госбюджет получил в прошлом году. Если из доходов бюджета-2009 вычесть СПЗ, которые были зачислены по статье неналоговые поступления, переплаты налогов и задолженность по НДС, то Кабмину необходимо увеличить доходную базу на 80 млрд. грн. против поступлений прошлого года.

Не обошлось правительство, хоть и критиковало такую практику, будучи в оппозиции, без дополнительного увеличения налогов и сборов (обязательных платежей). В законе о госбюджете прописан ряд норм, повышающих уровень фискальной нагрузки. Во-первых, проиндексированы базовые платежи за специальное использование недр. В этом году они повысятся на 14,3%.

Во-вторых, правительство законодательно запретило использовать корректирующий коэффициент ниже единицы для рентной платы за нефть и газовый конденсат, которые добываются в Украине. Это повысит рентные платежи на 25-30%.

В-третьих, до 10 млрд. грн. увеличена норма отчисления в бюджет прибыли НБУ.

В-четвертых, еще в марте правительство закрепило инициативу предыдущего Кабмина относительно повышения нормы отчисления прибыли государственных предприятий с 15% до 30%. В-пятых, более чем в три раза повышен сбор за геолого-разведывательные работы, выполненные за счет бюджета.

И еще одна особенность бюджета-2010 - необоснованно оптимистический прогноз поступлений по отдельным статьям доходов. В данном контексте стоит отметить чрезмерно «розовые» ожидания увеличения поступлений по НДС. Правительство надеется, что данные перечисления в основной фонд вырастут на 37,3 млрд. грн., или на 47% против показателя 2009 года. Большая часть прироста будет обеспечена за счет снижения возмещения НДС и увеличения «импортного» НДС.

Увеличение потока поступлений Кабмин ожидает и от акцизного сбора (почти на треть). Очевидно, рассчитывает не только на рост промпроизводства и импорта подакцизных товаров, но и намерен в очередной раз поднять акцизные ставки. По информации СМИ, в бюджетном комитете парламента уже рассматривали данную инициативу. Члены комитета согласились увеличить акцизный сбор на спирт, табачные изделия и бензин, но не одобрили повышение налоговой нагрузки на производителей пива и коньяков.

Планы - новые, методы - старые...

Таким образом, в бюджете Кабмина Николая Азарова, как и в бюджете Кабмина Юлии Тимошенко, достаточно слабая финансовая база. К слову, решать эту проблему нынешняя власть планирует теми же методами, которые использовало предыдущее правительство: сокращение возмещения НДС (через эмиссию облигаций), кредиты МВФ, внутренние займы. Кроме того, нынешнее правительство, как и прошлое, не сумело отказаться от карманного стабилизационного фонда, распределять который оно может по собственному усмотрению. Кроме того, статья 80 госбюджета предусматривает, что «в случае недополучения доходов общего фонда государственного бюджета и доходов специального фонда государственного бюджета, которые направляются на формирование стабилизационного фонда», правительство получает право занимать дополнительные суммы.

В целом, нынешний бюджет очень похож по параметрам доходной части на законопроект предыдущего правительства. Поэтому есть опасения, что закончится 2010 год, как и предыдущий - с пустым казначейским счетом, минимальными капитальными расходами и колоссальными непокрытыми обязательствами правительства перед бизнесом, населением и кредиторами…

Виталий Кравченко (для УНИАН)