Бюджет-2010 антиконституционный и асоциальный

Лидер демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО считает закон «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» антиконституционным и асоциальным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на заседании оппозиционного правительства.

По ее словам, данный бюджет был принят «с нарушением Конституции Украины и закона «О Регламенте Верховной Рады Украины».

Она отметила, что в бюджете не предусмотрены средства на реформы. «В бюджете не запланирована ни одна реформа, которая была обещана ЯНУКОВИЧЕМ. В бюджете нет налоговой реформы, реформы пенсионного обеспечения, совсем не существует реформы здравоохранения и полностью проигнорирована реформа в интересах развития местного самоуправления – реформа межбюджетных отношений», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, данный бюджет «фиксирует большую разницу между очень богатыми людьми и очень бедными людьми». При этом она добавила, что такой разрыв еще больше будет углубляться.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что расходы бюджета «направлены не для людей, они направлены на поддержку тех корпораций, которые окружают ЯНУКОВИЧА и которые пришли, в сущности, отработать те деньги, какие они потратили на выборы». По ее словам, также в бюджете не запланированы и те социальные реформы, которые обещал Виктор ЯНУКОВИЧ во время президентской избирательной кампании. «Нет в этом бюджете воплощения закона о социальных стандартах», - заявила она. По словам Ю.ТИМОШЕНКО, во время избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧ обещал, что минимальные пенсии увеличатся на 300-400 грн., а «им дают лишь 75 грн. в расчете на весь год». «Это не те социальные стандарты, за которые люди голосовали на президентских выборах», - подчеркнула лидер оппозиции.

Ю.ТИМОШЕНКО утверждает, что в бюджете не предусмотрены расходы на выплаты при рождении ребенка и деньги, которые должны направляться на выплату помощи на детей, не достигших трехлетнего возраста. «Это бюджет асоциальный, он не направлен на поддержку людей, которые имеют маленькие доходы», - настаивает она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что увеличилось налоговое давление на малый и средний бизнес. По ее словам, налоги «растут на 40%». Она добавила, что не предусмотрены и налоговые каникулы, о которых шла речь во время избирательной кампании В.ЯНУКОВИЧА.

Лидер оппозиции также подчеркнула, что в бюджете заложено «радикальное уменьшение расходов на реальный сектор экономики». Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в бюджете для поддержки местных бюджетов и местных общин предусмотрено лишь 20%. «Такого не было во все времена существования независимого государства», - подчеркнула она. По ее словам, 80% средств государственного бюджета предусмотрено на подготовку к Евро-2012 и для «Автодора». «Понятно, что там легче всего взять теневые деньги», заметила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Политика В.ЯНУКОВИЧА – бюджет для своих людей, выдерживается безукоризненно», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО. По ее словам, все делается для того, чтобы об этом не знали люди, и поэтому происходит наступление на независимые СМИ и на оппозицию.