Томенко: бюджет-2010 нивелирует полномочия местного самоуправления

Государственный бюджет на 2010 год нивелирует полномочия местного самоуправления.

Об этом заявил заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО сегодня во время обсуждения государственного бюджета на 2010 год на заседании Оппозиционного правительства, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-спикера.

«Такого централизованного бюджета, который фактически нивелирует местное самоуправление, давно не было в Украине», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. «Лишь двадцать процентов из ста остается для распределения органам местного самоуправления», - добавил он.

Второй проблемой, кроме централизации бюджета, Н.ТОМЕНКО назвал непонятный принцип дотации городам из центрального бюджета, отметив, что преимущество предоставляется городам Востока и Юга, прежде всего Донбасса. В качестве примера Н.ТОМЕНКО привел первую пятерку городов по величине сумм дотации из центрального бюджета: Макеевка, Кривой Рог, Херсон, Одесса, Горловка. «В этой пятерке мы видим два не областных города Донецкой области (Макеевка и Горловка), вместе с тем вообще нет ни одного города Центральной или Западной Украины», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО. По его словам, “этот пример (заботиться, прежде всего, о «своих» городах, а затем уже об остальной Украине) еще раз подтверждает принцип деятельности команды Президента: «заботиться лишь о тех гражданах, которые являются избирателями Виктора ЯНУКОВИЧА».

Отдельно вице-спикер акцентировал внимание на существенных расходах на содержание структур власти, в частности, деятельности Президента и Кабинета Министров. «Мы видим существенное увеличение расходов на специальное медицинское обслуживание высокопоставленных лиц, на расширение лечебно-оздоровительной базы, на содержание президентских резиденций и тому подобное», - сказал он. В то же время Н.ТОМЕНКО отметил отсутствие существенного повышения средств на гуманитарные проекты.