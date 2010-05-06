ЕВРО УПАЛ ДО МИНИМУМА. ПОДНЯТЬСЯ БУДЕТ НЕРЕАЛЬНО?

Похоже, новый кризис может двинуть из Европы. По крайней мере, на это настраивают события в Греции. Финансовый кризис в этой стране, дефолт которой давно прогнозируют эксперты, принял чрезвычайно серьезный оборот. Во время массовых демонстраций, которые вызваны антикризисной программой правительства - в обмен на финансовую помощь ЕС и МВФ власть идет на сокращение социальных выплат, урезание пенсий и зарплат - три человека погибли при взрыве в Афинах зажигательной бомбы, а правительства - от Испании до США - предприняли шаги, чтобы не дать финансовым последствиям затронуть их собственные экономики.

Что касается антикризисной программы Афин, то, по словам премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу, реформы потребуют от граждан "больших жертв". "Мы утверждаем соглашение о беспрецедентном пакете поддержки в обмен на беспрецедентные усилия греков", - сказал Й.Папандреу. Как видим, греки с этим не согласны…

Как известно, Греция нуждается в экстренной помощи на сумму порядка 45 млрд. евро (61 млрд. долл.). Бюджетный дефицит страны составляет 12,9% ВВП, в 4 раза превышает установленный для еврозоны предел. Сложившаяся ситуация подорвала доверие инвесторов не только к Греции, но и к единой европейской валюте. В результате евро с начала года обесценился на 6,1%.

Конечно, положение дел не могло не спровоцировать обеспокоенность мировых экономик.

Как пишет The Wall Street Journal, представители американского казначейства призвали коллег из Европы и Международного валютного фонда быстрее составить план спасения Греции, чтобы локализовать разрушительные последствия. По их мнению, проблемы Европы подорвут выздоровление американской экономики. Как известно, первая волна кризиса прокатилась в 2008 году из США.

В Испании конкурирующие политические лидеры совместно разработали соглашение, направленное на поддержание неустойчивых банковских сбережений к концу месяца. Банки Франции и Германии, которые входят в число кредиторов Греции, обещали оказать помощь стране, продолжив предоставлять кредиты. Между тем, инвесторы вкладывают средства в облигации стран, которые считаются менее подверженными кризису.

* * * 11 апреля страны-члены зоны евро одобрили заявление в поддержку Греции, в котором выразили готовность предоставить стране около 30 млрд. евро в виде двусторонних кредитов в течение этого года. Заявлением также предусматривалась возможность создания программы помощи, рассчитанной на 3 года. К ней намерен подключиться МВФ (80 млрд евро). На сегодня правительство Греции подготовило проект законодательства, необходимого для получения помощи. Документом предусмотрен ряд мероприятий, которые будут иметь немедленный эффект. Среди них – увеличение НДС на 2%, повышение акцизов на нефть, табак и алкоголь, а также дальнейшее уменьшение зарплат и пенсий в государственном и частном секторах.

Против антикризисной программы греки провели всеобщую 24-часовую забастовку, которая парализовала большую часть страны, государственные учреждения были закрыты, а движение самолетов, поездов и паромов остановлено. Демонстранты разгромили магазины в Салониках на севере Греции. Манифестанты громили банки и поджигали мусорные баки. Полиция применила слезоточивый газ, разогнав не только нападавших, но и часть многотысячной демонстрации. Задержано около 30 человек. Ранее в Афинах бунтующая молодежь подожгла ряд зданий. У здания парламента были столкновения с полицией.

Пока Европа решает, что делать с Грецией, фондовые рынки более конкретно ответили на ситуацию. В среду, 5 мая, индекс DJIA снизился на 0,5% до 10 868 пунктов, индекс S&P 500 упал на 0,6% до 1165 пунктов, индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,95%, закрывшись на отметке 250 пунктов. Нефть марки WTI по итогам торгов на NYMEX подешевела на 2,7 доллара - до 80 долларов за баррель. 6 мая падение продолжилось.

Как отмечает стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, фондовые рынки активно падают не только из-за роста суверенных рисков в Европе. Рынку давно нужна была здоровая коррекция после постоянного роста последних двух с половиной месяцев. Повышение суверенных рисков стало катализатором коррекции из-за стремительного падения евро, что послужило причиной перемещения капитала из рисковых активов, таких как сырье и акции, в более безопасные активы — доллар и американские казначейские облигации.

Между тем, по мнению эксперта, текущий откат продлится недолго, и рынок, скорее всего, найдет поддержку на уровне 1150 пунктов по S&P 500, что будет означать снижение на 6% с пика, зафиксированного в апреле.

Что касается украинского рынка ценных бумаг, то, как отметила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова, отечественный фондовый рынок, после падения американских индексов, демонстрирует снижение на возобновлении опасений относительно дефолта Греции. Однако хорошая корпоративная отчетность ряда компаний немного добавила оптимизма. Трейдер отметила, что падение наблюдается по всем бумагам индексной корзины. Снижаются акции банковского, металлургического сектора, а также ряда предприятий коксохимического сектора.

Есть и курсовые прогнозы. В ближайшей перспективе евро в мире не имеет тенденций к укреплению, до конца года курс европейской валюты в Украине может снизиться до 9,50-9,60 грн./евро, считает руководитель информационно-аналитического центра «FOREX CLUB» Николай Ивченко.

По его словам, курс евро падает в мире из-за проблем в Греции, «за последние три дня евро упало в мире на 3,6% - до 1,2865 долл./евро». Он отмечает, что ключевой датой по динамике евро будет 19 мая, когда Греция должна будет выплатить 50 млрд. евро по внешним долгам. Если до этого времени Греции не будет предоставлена финансовая помощь от Европейского Союза и Международного валютного фонда, то она вынуждена будет пойти на дефолт. «Однако, скорее всего, Греция получит помощь от ЕС и МВФ», - считает Н.Ивченко.

По мнению эксперта, в таком случае евро остановит резкое падение, однако роста курса европейской валюты не будет. В то же время возникнет вопрос долгосрочного прогноза по курсу евро, поскольку, предоставляя Греции финансовую помощь, МВФ будет контролировать проведение реформ в стране, в частности по снижению дефицита бюджета. Многие эксперты и спекулянты сомневаются, что Греция сумеет в ближайшие 2-3 года, на этот срок рассчитана программа помощи, провести данные реформы, поэтому продают евро.

Кроме того, как подчеркнул Н.Ивченко, возможно, что в ближайшее время с подобными проблемами столкнется Португалия, и также вынуждена будет обращаться за помощью, что не будет способствовать укреплению европейской валюты. Поэтому позитивных тенденций в долгосрочной перспективе по укреплению евро нет. К концу года евро может подешеветь до 1,2 долл./евро, в Украине – до 9,50-9,60 грн./евро, отметил эксперт.

И еще об одном – что же на самом деле спровоцировало кризис в Европе. Известный французский философ и интеллектуал Андре Глюксманн в интервью изданию Welt заявил о распаде франко-германского союза, который, по его словам, являлся главной движущей силой ЕС. По мнению А.Глюксманна, причина разлада в том, что Берлин отвернулся от Парижа, обратившись в сторону Москвы. Именно этим, как отметил философ, объясняется сегодняшний кризис в Европе.

"Во Франции мы это называем `возвращением к основам`. Я, впрочем, не считаю, в отличие от большинства поляков, что речь идет о возвращении к временам пакта Молотова-Риббентропа, скорее мы имеем дело с возращением к ситуации, существовавшей в XIX веке", - заявил А.Глюксманн. Он отметил, что разворот ФРГ в сторону России наметился еще при Герхарде Шредере, однако Ангела Меркель, по его мнению, проводит ту же политику.

"Я ожидал, что она (Меркель) что-то изменит. Однако `Северный поток` как был, так и остается, к этому скоро должен добавиться `Южный поток`. Или возьмем, к примеру, сотрудничество в области атомной энергетики между немецким Siemens и французской Areva. Siemens отказался от совместной работы и теперь строит АЭС совместно с российскими олигархами. Теперь во всем мире мы конкуренты: Франция с одной стороны, ФРГ и Россия с другой", - отметил эксперт.

По словам А,Глюксманна, Германия более не думает категориями ЕС: ФРГ не связывает свое будущее ни с судьбой находящейся на грани дефолта Греции, ни с судьбой Франции. "У Германии теперь новые горизонты… Россия и модернизация России. Очень старая концепция, которая отсылает к эпохе царствования немецкой принцессы, ставшей российской императрицей Екатериной II", - считает А.Глюксманн.

Одним из непременных условий сохранения будущего европейского единства А.Глюксманн назвал проведение общей энергетической политики, что предусматривает отказ Германии от наметившихся за последние годы единоличных действий в этой сфере, когда ФРГ, по его словам, развивает энергетическое сотрудничество с Россией, не обращая внимание на то, что соседи по Европе - прибалтийские государства и Польша, а также Украина - выступают против.

А нам осталось только дождаться решения МВФ и стран еврозоны, которое с учетом ситуации в бунтующей Греции, надеюсь, будет принято в ближайшее время, чтобы в очередной раз убедиться - Европа может себя спасти…

Оксана Павловская (УНИАН)