В Украине сокращается количество платежных карточек

Национальный банк Украины (НБУ) отмечает сокращение в I квартале количества платежных карточек.

Согласно информации, обнародованной на сайте НБУ, в январе-марте т.г. общее количество эмитированных банками в Украине платежных карточек, срок действия которых еще не закончился, сократилось на 0,6% - до 44,201 млн. штук. При этом, количество карточек, по которым за указанный период была осуществлена хотя бы одна операция, сократилось на 1% - до 28,834 млн. штук.

По данным НБУ, сумма операций с использованием платежных карточек, эмитированных украинскими банками, составила 92,850 млрд. грн., из которых более 93% - получение наличных.

Количество банкоматов в Украине за 1-й квартал т.г. также сократилось на 633 штуки – до 28 305 банкоматов.

По данным НБУ, 146 украинских банков являются членами карточных платежных систем.