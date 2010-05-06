Турция готова помочь в экономическом развитии Крыма

Турция заинтересована в экономическом развитии Крыма и готова оказывать содействие региону, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Мы видим Украину и Турцию как дружественные страны, между которыми возможно глубокое сотрудничество. Если воспринимать Украину как большой дом наших друзей, то Крым - двери в этот дом. Мы придаем Крыму очень большое значение и готовы оказывать содействие в экономическом развитии», - сказал министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ на встрече с крымским премьером Василием ДЖАРТЫ.

Председатель Совета министров автономии заявил, что Крым, со своей стороны, заинтересован в притоке турецких инвестиций.

«Цель команды президента ЯНУКОВИЧА - экономическое развитие страны и повышение качества жизни людей. В Крыму это возможно, в том числе, в рамках инвестиционных и инновационных проектов при участии Турции», - сказал В.ДЖАРТЫ.

А.ДАВУТОГЛУ также заявил, что Турция намерена вывести на более высокий уровень дипломатические отношения с Крымом.

«Мы хотим открыть в Симферополе вместо почетного консульства генеральное консульство», - сообщил глава внешнеполитического ведомства Турции.