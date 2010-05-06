Инфляция в Украине с начала года составила 4,4%

В апреле 2010 года, по сравнению с мартом, дефляция составила 0,3%, с начала года инфляция составила 4,4%.

Об этом сообщается на сайте Госкомстата.

Согласно сообщению, в апреле наиболее подорожали алкогольные напитки и табачные изделия – на 0,7%. Среди продуктов питания продолжился рост на кондитерские изделия из сахара – на 1,9%.

В то же время. снизились цены на сахар – на 8,4%, на мясо и мясопродукты – на 0,6%.

На коммунальные услуги цены снизились на 0,1%, транспортные услуги – рост 0,8%. Вместе с этим, снизились цены на услуги связи, культуру и отдых – на 0,2% и на 0,3% соответственно, также на 0,2% упали цены на предметы домашнего потребления и бытовую технику.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в январе 2010 года к декабрю составил 1,8%, к январю 2009 года – 11,1%.