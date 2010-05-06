Турция предложила Украине отменить визовый режим

Турция предложила Украине полностью отменить визовый режим.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Ахмет ДАВУТОГЛУ на встрече с председателем Совета министров Крыма Василием ДЖАРТЫ в Симферополе, сообщили УНИАН в Главном управлении информационной политики Совета министров АРК.

Позже А.ДАВУТОГЛУ в комментарии журналистам добавил, что Турция, кроме введения безвизового режима, рассматривает и возможность создания с Украиной зоны свободной торговли.

По его словам, в ближайшее время представители заинтересованных министерств двух стран проведут встречи, посвященные развитию турецко-украинских отношений, после пройдут переговоры на высшем уровне.

«Первая встреча пройдет в ближайшие два месяца. В июле во время визита премьер-министр Турецкой Республики господин ЭРДОГАН встретится с Президентом (Украины) Виктором ЯНУКОВИЧЕМ», - заявил дипломат.

На встречах будут обсуждаться «важные с точки зрения двух стран» вопросы.

«Начнутся переговоры по поводу организации свободных границ при торговле и будут приняты решения касательно введения безвизового режима», - сказал А.ДАВУТОГЛУ.