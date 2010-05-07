Сегодня еврозона проводит экстренный саммит

Экстренный саммит зоны евро соберется сегодня в Брюсселе для рассмотрения глобальной финансовой ситуации в Европе, сложившейся в результате бюджетного кризиса в Греции, сообщает ИТАР-ТАСС.

Решение о проведении этого саммита было принято 2 мая на чрезвычайной встрече Еврогруппы, на которой был утвержден план помощи Греции в размере 110 млрд евро, рассчитанный на 3 года. "Саммит должен сделать выводы по макроэкономическому управлению зоны евро на основе уроков греческого кризиса. Он не будет возвращаться к рассмотрению механизма помощи Греции", - сказал 2 мая по итогам заседания Еврогруппы ее председатель, премьер Люксембурга Жан-Клод Юнкер.

Задачей саммита станет глобальная оценка ситуации и обсуждение возможных мер, которые позволят удержать ситуацию в Испании, Португалии, Италии от развития по греческому сценарию. Сегодня уже становится ясно, что простое кредитование проблемных стран малоэффективно в условиях нынешнего кризиса. Вопрос стоит о необходимости структурных преобразований в зоне евро. Не исключено также, что на саммите будет вновь поднята тема усиления контроля за деятельностью независимых рейтинговых агентств, негативные заявления которых, по мнению ряда государств ЕС, неоднократно подталкивали развитие греческого кризиса. Пока никто не решился прямо обвинить ведущие рейтинговые агентства в поддержке спекулятивной игры на понижение евро, однако намеки на это в последний месяц делаются все чаще.

Этот саммит 16 глав государств и правительств зоны евро станет уже вторым с начала весны. Первый прошел 25 марта в рамках большого саммита 27 стран ЕС. Столь частое его проведение уже свидетельствует о начале спонтанных изменений в работе зоны евро. Существующие базовые документы Евросоюза, включая Лиссабонский договор, не предусматривают такого института как саммит зоны евро. До начала финансового кризиса 2008 г зона евро эффективно управлялась Еврогруппой - советом министров финансов входящих в нее государств. В то же время финансовый кризис показал, что полномочий министров финансов не хватает, чтобы своевременно принимать решения ценой в десятки и даже сотни миллиардов евро. В результате сейчас происходит спонтанное возникновения принципиально нового института сообщества - совета глав государств и правительств зоны евро, который фактически начинает выполнять функции экономического правительства ЕС.