Золото подорожало

Золото в четверг 6 мая подорожало из-за проблем еврозоны, сообщает k2kapital.

Несмотря на предпринятые в Европе меры, игроки опасаются, что долговой кризис будет разрастаться. Кроме того, обеспокоенность вызывает стремительное падение евро.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $22,30 до $1197,30 за тройскую унцию, поднявшись до пятимесячного максимума.