Золото подорожало
11:35, 07 мая 2010Финансы
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До пятимесячного максимума
Несмотря на предпринятые в Европе меры, игроки опасаются, что долговой кризис будет разрастаться. Кроме того, обеспокоенность вызывает стремительное падение евро.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $22,30 до $1197,30 за тройскую унцию, поднявшись до пятимесячного максимума.
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