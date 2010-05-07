Межбанк: доллар 7,9185/7,9260 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., цены на российскую валюту упали – 0,2584/0,2587 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0630/10,0765 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,2710/1,2712 долл./евро (четверг – 1,2779/1,2781 долл./евро).

Вчера, 6 мая, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,925 грн./долл.