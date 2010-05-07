Золотовалютные резервы НБУ в апреле увеличились на 4,79%

Международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Как сообщал УНИАН, в середине прошлого месяца Нацбанк заявил о том, что в первой половине апреля на межбанковском валютном рынке Украины наблюдалось снижение активности его участников как в части операций по продаже иностранной валюты, так и в части ее покупки. Несмотря на это, на межбанковском рынке сохранялось чистое валютное предложение, что давало возможность Нацбанку проводить регулярные интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя при этом международные резервы.

По итогам I квартала 2010 года международные валовые резервы НБУ уменьшились на 5,1%, или 1,358 млрд. долл., – до 25,147 млрд. долл.