Трейдер: на рынке евробондов преобладали активные продажи

На украинском рынке евробондов в четверг, 6 мая, преобладали активные продажи.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Вадим ХОМЕНКО.

По его словам, при отсутствии поддержки со стороны инвесторов вчера наблюдалось падение суверенных и квазисуверенных бондов на один-два пункта, в особенности по длинным выпускам. В корпоративном секторе новые облигации продолжают оставаться наиболее ликвидными. В частности, «МХП-15» и «ДТЭК-15» торговались на пункт ниже. Давление продавцов наблюдалось в выпусках «Азовстали», «Альфа банка» и муниципальных облигациях, при этом к закрытию все бумаги немного потеряли в цене.

Трейдер отметил, что на российском рынке евробондов в четверг также превалировала активность продавцов. «Россия-30» потеряла более 1,5 пункта, новые пяти- и десяти летние выпуски потеряли около 2 пунктов. Корпоративный сектор также торговался ниже, «Сбербанк», ВТБ и «Газпром» закрылись снижением котировок.