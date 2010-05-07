Евро в мире дорожает

Евро растет в цене по отношению к доллару на торгах в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Однако эксперты отмечают, что волатильность может вернуться на валютный рынок и курс евро к доллару продолжит снижение на фоне долговых проблем Греции, сообщает РИА Новости

Евро подорожал к доллару до 1,2769 доллара за евро против 1,2629 доллара за евро. Доллар, в свою очередь, увеличился в цене по отношению к иене - до 92,12 иены за доллар против 90,25 иены за доллар. В целом курс доллара к корзине шести валют стран - основных торговых партнеров США снизился на 0,39% - до 84,56 пункта.

Единая для 16 стран еврозоны валюта увеличивается в цене по отношению к доллару после достижения в четверг минимальных уровней. Так, в предыдущий день торгов курс евро к доллару опускался до минимальной с 11 марта прошлого года отметки 1,2697 доллара за евро.

Тем не менее, евро вряд ли сможет существенно восстановить свои позиции к американской валюте после того, как у главы Европейского центрального банка (ЕЦБ) Жан-Клода Трише не нашлось нужных слов, чтобы успокоить инвесторов, которые все чаще выражают сомнения, что долговой кризис можно будет сохранить в рамках одной лишь Греции, отмечают аналитики.

ЕЦБ в четверг принял решение сохранить ставку на рекордно низком уровне 1%. По итогам заседания совета управляющих регулятора Трише заявил, что вопрос о выходе ЕЦБ на вторичный рынок гособлигаций стран-участниц валютного союза не обсуждался. Также глава Центробанка еврозоны вновь отмел возможность дефолта Греции по свои долговым обязательствам.

ЕЦБ не удалось продемонстрировать, что "они действительно осознают" степень проблем, стоящих перед Европой и серьезность угрозы распространения греческого долгового кризиса, отмечает старший стратег по валюте Royal Bank of Scotland Group Plc Грег Гиббс (Greg Gibbs), мнение которого приводит интернет-издание The Wall Street Journal.

Для поддержки европейского банковского сектора необходимы экстренные меры, а в отсутствии таковых на рынке можно ждать дальнейшего роста волатильности, считает Гиббс.

"Это еще не 2008 год, но его привкус явно присутствует", - заявил Гиббс, отметив при этом, что следующие сутки обещают быть "крайне нервными".