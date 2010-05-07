Базовая инфляция в Украине в апреле составила 0,3%
14:14, 07 мая 2010Финансы
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С начала года – 2,8%
Об сообщается на сайте Государственного комитета статистики Украины.
По данным Госкомстата, в апреле 2009 года показатель базовой инфляции был на уровне 1%, за январь-апрель 2009 года – 8,6%.
Базовая инфляция исключает краткосрочные неравномерные изменения цен под влиянием отдельных факторов, которые носят административный, событийный, а также сезонный характер. Преимущественно речь идет о ценовой динамике, которая не учитывает изменения цен на продовольствие и энергоносители.
Как сообщал УНИАН, в апреле 2010 года, по сравнению с мартом 2010 года, дефляция составила 0,3%, за январь-апрель 2010 года - 4,4%, к апрелю 2009 – 9,7%.
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