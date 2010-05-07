Еврокомиссия готовит предложения по выходу еврозоны из кризиса

Еврокомиссия готовит предложения по "укреплению координации экономической политики" в еврозоне, включая создание механизма разрешения кризисов, подобных греческому, сообщила в пятницу представитель исполнительной власти Евросоюза Пия Арнекильде Хансен, сообщает РИА Новости.

По ее словам, речь идет о "превентивных и корректирующих мерах, усиливающих контроль за бюджетом и создающих механизм разрешения кризисов".

Предложения на этот счет Еврокомиссия утвердит 12 мая, а глава исполнительной власти ЕС проинформирует о их содержании лидеров 16 стран зоны евро, собирающихся сегодня на внеплановую встречу в Брюсселе в связи с греческим кризисом.

По мнению наблюдателей, целью внепланового саммита является не столько формальное утверждение решения министров финансов государств еврозоны о запуске механизма оказания финансовой помощи Греции, сколько восстановление доверия рынков к европейскому монетарному союзу.

Главы финансовых ведомств одобрили в воскресенье в Брюсселе трехлетний пакет финансовой помощи Греции со стороны ЕС и Международного валютного фонда в размере 110 миллиардов евро, из них 80 миллиардов берет на себя ЕС. Кредиты членов зоны евро, которые еще предстоит одобрить национальным парламентам, будут двухсторонними под льготные 5%.

Накануне ужина лидеров стран еврозоны в Брюсселе президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель во избежание возникновения кризисов, подобных греческому, высказались за ужесточение контроля за исполнением бюджетно-финансовой дисциплины с применением "более эффективных санкций" против государств зоны евро, не выполняющих общих требований.

Глава Еврогруппы, премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, со своей стороны, отверг в принципе возможность исключения из еврозоны ее членов.

Ожидается, что по итогам рабочего ужина лидеры государств ЕС заявят о поддержке премьер-министра Греции Йоргоса Папандреу в реализации одобренной его правительством антикризисной программы, которая вызвала широкий протест среди населения страны.