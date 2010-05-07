Европейские страны готовы помочь Греции

Нидерланды предоставят финансовую помощь Греции в размере 4,7 млрд евро, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Сегодня голландские парламентарии большинством голосов поддержали решение правительства о выделении такой суммы в рамках согласованного странами зоны евро и МВФ плана помощи Греции, составляющего в целом 110 млрд евро, которые будут предоставлены ей в течение трех лет. Специально для обсуждения этого вопроса депутаты, находящиеся на каникулах с 23 апреля по 10 мая, были созваны на внеочередное заседание.

Как подчеркнул в ходе дебатов представитель крупнейшей парламентской фракции "Христианско-демократический призыв" Франк Вейкерс, "стабильность евро должна быть гарантирована, чтобы обеспечить нераспространение "греческой болезни".

Италия выделит Греции до 14,8 млрд евро

Правительство Италии одобрило сегодня на заседании декрет о "стабилизации ситуации в зоне евро путем оказания финансовой помощи Греции". Как отметил премьер-министр Сильвио Берлускони, "цель итальянского правительства - достичь общего единодушного решения для защиты всей Европы от кризиса".

По информации ИТАР-ТАСС, Италия готова выделить всего до 14,8 млрд евро в ближайшие три года, первый вклад составит 5,5 млрд евро. Как объяснил министр финансов Джулио Тремонти, доля Италии в общей помощи ЕС Греции составит 18,4 проц. При этом министр заверил, что это никак не отразится на бюджете страны, поскольку речь идет о долгосрочном государственном кредите. Однако это "повлечет дальнейшее увеличение государственного долга", предупредил он.

Выступая в четверг в парламенте, Дж.Тремонти признал, что "никто не обладает гарантированным иммунитетом против кризиса".

В четверг авторитетное рейтинговое агентство Moody`s заявило, что греческий бюджетный кризис может "перекинуться" на итальянскую банковскую систему, а также на португальскую и британскую. С.Берлускони резко осудил такие оценки, назвав их "не вызывающими доверия и способствующими возникновению финансовых спекуляций".

В обнародованном сегодня докладе Moody`s Италия исключена из списка стран, находящихся под угрозой кризиса, хотя "из финансового он превращается в долговой". "Перспективы экономического развития страны в 2010 году стабильные", - говорится в докладе агентства.

Франция одобрила план помощи Греции в 16,8 млрд евро

Парламент Франции одобрил план помощи Греции. Окончательное голосование прошло на заседании сената поздно ночью в четверг. Меры помощи получили широкую поддержку в 311 голосов при всего 24 против.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, находящейся в сложном финансово-экономическом положении Греции Франция выделяет в трехлетний срок кредиты в размере 16,8 млрд евро. Из этого объема 3,9 млрд будут выплачены уже в нынешнем году.

Направляемые Францией средства станут частью пакета в 110 млрд евро, которые обещают предоставить Греции 16 государств еврозоны, а также Международный валютный фонд.

Первоначально Франция планировала направить Греции помощь меньшего размера - 6,3 млрд евро, однако затем эта сумма была скорректирована в соответствии с увеличением общей помощи со стороны остальных государств зоны евро.

Финансовая "семерка" проведет сегодня видеоконференцию

Экстренное совещание стран финансовой "семерки" для анализа развития событий в связи с финансовым кризисом Греции состоится сегодня в формате видеоконференции. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии, передает ИТАР-ТАСС.

Созыв "семерки", которая объединяет ведущие индустриальные государства Запада, свидетельствует об их растущей обеспокоенности углублением кризиса в зоне евро Евросоюза.

Новость об обращении "семерки" к финансовым проблемам Греции и еврозоны вызвала сегодня на мировых финансовых рынках рост обменного курса единой европейской валюты. К 13.00 мск за один евро в ЕС давали 1,2726 долл. Таким образом, за первую половину дня сегодня евро прибавил в своей стоимости по отношению к доллару 0,82 проц.

В целом, как отмечают в лондонском Сити, сейчас на мировых рынках сложилась тревожная ситуация, когда отмечаемые в зоне евро кризисные тенденции угрожают выйти из-под контроля с непредсказуемыми экономическими и социальными последствиями.