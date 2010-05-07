Межбанк закрылся ростом доллара 7,9240/7,9250 грн.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9225/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2584/0,2587 грн./рубль, к 12:00 цены поднялись до 0,2589/0,2590 грн./рубль. К закрытию цены установились на уровне 0,2693/0,2694 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 30,38 рублей за доллар (+0,1699).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2710/1,2712 долл./евро, а к 14:35 повысились до 1,2757/1,2759 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,0630/10,0765 грн./евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,0865/10,0945 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне достигли уровня 10,0965/10,1015 грн./евро.