Эксперт: предложение доллара продолжает превышать спрос

Предложение доллара США на украинском валютном рынке продолжает превышать спрос.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, на текущей неделе ситуация особо не изменилась. Рынок колебался в этот период в районе 7,9250, т.е. был на уровне покупки валюты НБУ. Всю неделю Национальный бнк Украины выкупал валюту и был главным покупателем на рынке.

Как считает И.ДАВИДЕНКО, в ближайшее время также будет превалировать предложение валюты над спросом. В своем курсообразовании участники рынка будут ориентироваться на Нацбанк.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 7 мая, на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9185/7,9260 грн./долл., к 12:00 сузился спрэд – 7,9225/7,9255 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9240/7,9250 грн./долл.

В 14:00 Национальный банк Украины объявил о покупке долларов по курсу 7,925 грн./долл.