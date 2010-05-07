Королевская выступает за финансовую независимость местных общин

Госбюджет–2011 должен быть принят на новой основе, чтобы местные общины получили возможность развиваться, и были максимально независимы от центра.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства, такое мнение высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«Это значительно снизит риски появления на карте Украины новых депрессивных территорий за счет большей оперативности и заинтересованности в принятии экономических решений на местах», – уверена Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, если бы предлагавшиеся правительством Юлии ТИМОШЕНКО изменения к Бюджетному кодексу были приняты, то местные общины уже получили бы право самостоятельно наполнять свой бюджет. В свою очередь, это позволило бы им получить дополнительные средства на развитие и расширить финансирование социальных проектов.

Кроме этого, предоставление бюджетной самостоятельности будет способствовать развитию экономики в стране. «Став непосредственными распорядителями средств, местные общины будут заинтересованы в создании благоприятного бизнес климата и поддержке предпринимательства на своей территории», – подчеркнула глава комитета ВР.