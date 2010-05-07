Эксперт: евро уже рухнул к самым низким отметкам

Нестабильность в Еврозоне, вызванная долговым кризисом, стала причиной обвала бондов и евро к самым низким отметкам с апреля 2009 года.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

Он отметил, что несмотря на то, что на прошедших выходных план по Греции был принят главами ЕС, единая валюта на этой неделе продолжила снижение. Во вторник евро/доллар продавила вниз линию поддержки нисходящего тренда и свалилась под психологическую поддержку 1.3000.

По словам эксперта, скорость падения рынков спровоцировала появление слухов об ошибке торговой системы одной крупной фирмы, в результате чего был ошибочно исполнен очень крупный ордер на продажу, который и спровоцировал рекордные движения. Нью-Йоркская фондовая биржа опровергла слухи об ошибке системы, якобы спровоцировавшей обвал Dow и уже сообщила о намерении объявить недействительными часть транзакций, осуществленных на пике паники (в период с 21:30 до 22:00 по киевскому времени). Индекс Dow Jones Industrial Average зафиксировал максимальное внутридневное падение в процентном исчислении со времен рыночного обвала 1987 года.

Как сообщил В.СТЕЛЬМАХ, представители системы автоматической котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров Nasdaq подтвердили в интервью Bloomberg возможный сбой в торговой системе, в результате чего на торговые площадки стали поступать автоматизированные приказы на операции, превратившие упорядоченное снижение фондовых индексов в хаотический обвал. К текущему моменту Nasdaq представила список сотен акций, операции по которым были отменены в четверг на период с 21:40 по 21:50 по киевскому времени (критерием выступало изменение котировок более чем на 60% по сравнению с курсом на 21:40 по киевскому времени).

Эксперт напомнил, что в четверг Центральный Банк Объединенной Европы сохранил базовую процентную ставку без изменений на 1.00%. Во время пресс-конференции Центробанка Жан-Клод ТРИШЕ сообщил, что Банк не обсуждал в ходе последнего заседания вопрос покупки госдолга, а Испании и Португалии вообще не грозят греческие проблемы. Глава ЕЦБ попытался убедить инвесторов в том, что весь хаос в регионе уляжется, как только Греция получит долгожданный пакет с 110 млрд. евро и реализует программу жесткой бюджетной дисциплины.

По наблюдениям В.СТЕЛЬМАХА, евро пытается восстановиться с обновленных в четверг 14-месячных минимумов, а динамика евро/доллар все больше зависит от выходящих фундаментальных факторов. После прорыва поддержки в районе 1.2880-85 (два минимума апреля 2009 года), внимание «медведей» переместилось на минимум от 4 марта 2009 года на 1.2455. Сильные уровни поддержки - 1.2730, 1.27 и 1.2670. Долгосрочные цели по евро/доллар – 1.26 и 1.2530. В случае пробития вниз 1.2470 можно ждать продолжения нисходящего движения со следующими целями в 1.2450, 1.2330 и 1.1630. На текущий момент цена держится в зоне 1.2750.