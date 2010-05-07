Эксперт: инвесторы покупают доллар и золото в качестве активов-убежищ

Тот факт, что доллар и цены на золото растут одновременно, говорит о том, что инвесторы покупают их в качестве традиционных активов-убежищ.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его мнению, рост цен на золото примечателен тем, что он происходит на фоне продолжающегося укрепления доллара США. При обычных обстоятельствах рост доллара оказывает понижательное давление на деноминированную в долларах цену золота, так как делает золото более дорогим для держателей других валют, что негативно отражается на спросе. Наряду с покупками доллара в качестве актива-убежища участники рынка также переводят средства в деноминированные в долларах золото.

Как подчеркнул В.СКИДАН, золото, которое в силу своей волатильности считается более рискованным активом, в последние месяцы вело себя в большей степени как актив, который инвесторы покупают ради потенциальной прибыли, когда их склонность к риску высока. Однако в течение последних нескольких дней ситуация изменилась, так как опасения относительно ситуации в еврозоне усиливаются. Долговые проблемы в Европе и опасения относительно возможности их более широкого распространения контрастируют с продолжающимся восстановлением американской экономики.

По словам эксперта, котировки фьючерсов на золото достигли нового пятимесячного максимума - выше 1200 долларов за унцию, так как инвесторы ищут убежища от долговых проблем еврозоны и от масштабного падения акций. Таким образом, фьючерсы на золото приблизились к самым высоким уровням с момента достижения 3 декабря 2009 года исторического максимума 1227,50 доллара за унцию. Цены на золото на украинском рынке на этой неделе варьировались в пределах 298/310 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.