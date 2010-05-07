Нацбанк повысил курс евро
17:53, 07 мая 2010Финансы
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Курсы валют НБУ на 11 мая
Официальный курс НБУ на 11.05.10 100 USD – 792.5900 (7 мая – 792.5900)
100 EUR – 1010.2352 (7 мая – 1008.7293)
10 RUR – 2.5801 (7 мая – 2.6161)
Учетные курсы банковских металлов на 11.05.10
за 10 тройских унций (грн.)
959 XAU 10 Золото - 95079.10 (7 мая - 93367.10)
961 XAG 10 Серебро - 1402.88 (7 мая - 1402.09)
962XPT10Платина-131649.20(7 мая-132045.49)
964XPD10Палладий- 40184.31(7 мая-40184.31)
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