Нацбанк повысил курс евро

Курсы валют НБУ на 11 мая

Официальный курс НБУ на 11.05.10 100 USD – 792.5900 (7 мая – 792.5900) 100 EUR – 1010.2352 (7 мая – 1008.7293) 10 RUR – 2.5801 (7 мая – 2.6161) Учетные курсы банковских металлов на 11.05.10 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото - 95079.10 (7 мая - 93367.10) 961 XAG 10 Серебро - 1402.88 (7 мая - 1402.09) 962XPT10Платина-131649.20(7 мая-132045.49) 964XPD10Палладий- 40184.31(7 мая-40184.31)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter