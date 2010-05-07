Минфин 11 мая проведет аукцион

Министерство финансов Украины 11 мая т.г. проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Минфина.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 11 августа 2010 года, 16 февраля 2011 года, 21 марта 2012 года и 17 июля 2013 года.

Средства, полученные от продажи ОВГЗ со сроком погашения 17 июля 2013 г., будут направлены в Стабилизационный фонд для финансирования мероприятий по подготовке и проведению в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 по футболу.

Как сообщалось, по информации Нацбанка, в Госбюджет по результатам размещения на первичных аукционах ОВГЗ в марте 2010 года поступило 8 млрд. 609,7 млн. грн. (С начала года - 13 млрд. 641,79 млн. грн. Всего с начала года НБУ разместил ОВГЗ (с учетом ОВГЗ, выпущенных для рекапитализации) на общую сумму 20 млрд. 31,79 млн. грн.