НБУ понизил ставки по кредитам

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 11 мая, понизил ставки по обеспеченным правительственными бумагами кредитам овернайт с 12,5% до 11,5% годовых. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Ставка по необеспеченным кредитам овернайт снижена с 13,5% до 13,25% годовых.

Предыдущее изменение указанных ставок регулятор провел 10 марта 2010 года. Тогда ставка по обеспеченным кредитам овернайт была снижена с 15,5% до 12,5% годовых, без обеспечения – с 17% до под 13,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. НБУ провел операции по мобилизации средств банков на общую сумму 23,4 млрд. грн., объем операций по рефинансированию составил 460,2 млн. грн. (с начала года – соответственно 56,3 млрд. грн. и 3,4 млрд. грн.).