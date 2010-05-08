Евросоюз выделит Греции 80 миллиардов евро

Лидеры стран еврозоны на саммите одобрили план оказания финансовой помощи Греции, по которому Европейский Союз выделит 80 миллиардов евро.

Как сообщает РИА «Новости», пакет финансовой помощи Греции со стороны ЕС и Международного валютного фонда в целом составляет 110 миллиардов евро.

«Рейтер» отмечает, что лидеры стран G7 (США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада) обсудили кризисную ситуацию по телефону после того, как Федеральный резерв США высказал озабоченность греческими проблемами, а Президент США Барак ОБАМА сообщил канцлеру ФРГ Ангеле МЕРКЕЛЬ об уже подготовленных мерах по спасению Греции.

Накануне саммита лидеры стран Евросоюза заявили о том, что возьмут на себя обязательства по ужесточению контроля за бюджетно-финансовой дисциплиной Европы и усилению мер по регулированию финансового сектора. Президент Франции Николя САРКОЗИ и канцлер Германии А.МЕРКЕЛЬ во избежание возникновения кризисов, подобных греческому, высказались за ужесточение контроля за исполнением бюджетно-финансовой дисциплины с применением более эффективных санкций против государств зоны евро, не выполняющих общих требований.

А.МЕРКЕЛЬ заявила, что государства, входящие в еврозону, должны "усилить меры по контролю и регулированию финансовых рынков" во избежание повторения кризиса, подобного греческому, в других странах ЕС.