Завтра состоится экстренная встреча министров финансов ЕС

Саммит зоны евро объявил о созыве экстренной встречи министров финансов 27 стран Евросоюза 9 мая.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

"Министры согласуют общеевропейские меры по борьбе с кризисом, которые должны быть утверждены до открытия рынков в понедельник", - заявил он. Это означает, что набор экономических мер коснется всего Евросоюза, а не только 16 стран зоны евро. Такое развитие событий не исключает созыва в ближайшее время внеочередного экстренного Европейского совета, то есть полноформатной встречи лидеров всех 27 государств.

Ранее саммит зоны евро окончательно утвердил трехлетнюю программу помощи Греции объемом в 110 млрд. евро с участием МВФ. Первый транш помощи Греция получит практически немедленно - в течение ближайшей недели.