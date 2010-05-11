Германия. В марте-2010 производство и промзаказы выросли

Германия. В марте 2010 года промышленное производство в Германии выросло на 4% по сравнению с февралем 2010 годи и на 8,6% по сравнению с мартом 2009 года.

Германия. В марте 2010 года производственные заказы в Германии выросли на 5% по сравнению с февралем 2010 года и на 26,1% по сравнению с мартом 2009 года.

Комментарий. Для немецкой промышленности это очень впечатляющие результаты. Аналитики были более пессимистичны в своих прогнозах.