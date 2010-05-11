Средний курс покупки/продажи доллара в комбанках сегодня не изменился – 7,90/7,93 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,90 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 10 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,86-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,1% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,94/10,16 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,87-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,43 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 10 мая не изменился и сегодня составляет 0,2528 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,7%, до 0,2627 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,90 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,85-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,92-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,97/10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,90-10,03 грн./евро, по продаже – в пределах 10,07-10,18 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы понизился на 1% по сравнению с 10 мая и сегодня составляет 0,2519 грн./рубль, продажи – на 1,1%, до 0,2616 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2450-0,2570 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2600-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,95 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2200/0,2730 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 9,80/10,27 грн., рубль – 0,2450/0,2640 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,87/7,928 грн., евро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2570/0,2630 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 11 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,102352 к российскому рублю – 0,25801.