Межбанк открылся котировками 7,91/7,92 грн./долл.
11:40, 11 мая 2010Финансы
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Евро растет - 10,08/10,10 грн.
Торги по доллару на Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9175/7,9265 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2620/24, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,0885/10,1030. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2734/36 (пятница - 1,2710/12).
В пятницу Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу – 7,9250.
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