Увеличение помощи Греции не отразится на планах помощи Украине - МВФ

Увеличение финансовой помощи Греции со стороны Международного валютного фонда никак не отразится на планах помощи Украине.

Об этом заявил первый заместитель директора-распорядителя МВФ Джон ЛИПСКИ на пресс-конференции в Вашингтоне, сообщается на сайте банка.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно ресурсов. Я не могу себе представить, чтобы члены нашей организации допустили ситуацию, при которой мы не могли бы выполнить свои обязанности из-за нехватки средств", - заявил Дж.ЛИПСКИ.

При этом он подчеркнул, что в вопросе предоставления средств МВФ будет "беспристрастным" ко всем членам МВФ.

"У нас универсальная организация и сбалансированный подход ко всем членам", - заявил Дж. ЛИПСКИ.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля Греция официально попросила страны-члены Евросоюза о помощи.

3 мая 2010 г. директор-распорядитель МВФ Доминик СТРОСС-КАН и еврокомиссар по валютной и экономической политике Олли РЕН заявили, что Международный валютный фонд и Европейский Союз совместно окажут Греции антикризисную помощь на общую сумму около 110 млрд. евро.

Кроме того, в конце апреля Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение Украине кредита на сумму 19 млрд. долл. сроком на 2,5 лет.