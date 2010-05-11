Аудит деятельности КМУ Тимошенко проведет американская компания

Кабинет министров принял решение о том, что аудит эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и I квартале 2010 г. будет проводить компания “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).

Соответствующее постановление (№334 от 5 мая т.г.) размещено на сайте правительства.

Согласно документу, закупка услуг по проведению аудита осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики. Предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40 % их стоимости.

Подписать договор о предоставлении услуг по проведению аудита с “Trout Cacheris, PLLC”) уполномочены министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО и председатель Главного контрольно-ревизионного управления Петр АНДРЕЕВ.

Согласно постановлению, Минфин и ГлавКРУ должны подать Кабмину результаты аудита до 1 сентября 2010 года.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ неоднократно заявлял о необходимости привлечения экс-руководителя украинского правительства Юлии ТИМОШЕНКО и других должностных лиц к уголовной ответственности за «разворовывание» бюджета.

«Действия предыдущего правительства нанесли государству ущерб в размере 100 млрд. грн.», - заявлял Н.АЗАРОВ.

*** Компания "Trout Cacheris, PLLC" основана в 1996 году и специализируется на сложных судебных процессах как в гражданском, так и в уголовном праве.