Межбанк к 12:00: доллар растет

На украинском межбанке к 12:00 котировки составили 7,9220/7,9250 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9175/7,9265, к 12:00 сузился спрэд 7,9220/7,9250 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2620/24, к 12:00 цены снизились 0,2615/16. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,2094 (-0,1706).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2734/36, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривна открылся следующими индикативными котировками - 10,0885/10,1030, к 12:00 цены ушли вниз 10,0470/10,0550.