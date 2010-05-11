ВР в 1-м чтении изменила ряд налоговых законов

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины”, поданный Кабинетом министров Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, “за” проголосовали 240 из 395 народных депутатов Украины, зарегистрированных в сессионном зале.

На следующей пленарной неделе народные депутаты планируют рассмотреть данный законопроект во втором чтении.

Документом предусмотрены изменения в некоторые законодательные акты по налогообложению.

Данным законопроектом предусмотрено формирование страховых резервов банковскими учреждениями лишь на нестандартную задолженность, определенную по методике НБУ нестандартной, в пределах фактически предоставленных должнику средств и процентов по кредитам.

Законопроектом предлагается осуществлять расчет курсовых разниц исключительно в случае погашения (продажи) задолженности в иностранной валюте.

Проектом документа предусмотрено также приближение бухгалтерского и налогового учета путем введения учета налоговых разниц и подачи в налоговые органы финансовой отчетности вместе с налоговой декларацией по налогу на прибыль, предприятиями, доход которых по финансовой отчетности (предыдущего отчетного года) составляет 100 млн. грн. и более.

Законопроектом предусмотрено внести изменения в Закон Украины “О налоге на добавленную стоимость”. В частности, планируется ввести обязательную подачу налогоплательщиками в налоговые органы вместе с налоговой декларацией электронных копий записей в реестрах выданных и полученных налоговых накладных, которые подлежат камеральной проверке. При этом органы налоговой службы обязаны безвозмездно обеспечить налогоплательщиков программой учета таких записей.

Кроме того, проектом предлагается установить право включать в состав налогового кредита отчетного периода налоговые накладные, выписанные на протяжении трех или более месяцев с даты их подачи.

Также предусмотрено лишить плательщиков налога права на формирование налогового кредита по операциям с субъектами ведения хозяйства, в отношении которых судом принято решение о прекращении их деятельности или с которыми заключен никчемный договор, или такой, который признан недействительным.

Законопроектом предусматривается временно на протяжении 2010 года остановить нормы относительно права плательщиков НДС включать в состав налогового кредита будущих периодов не возмещенные суммы отрицательного значения по НДС. Остаток невозмещенного отрицательного значения на протяжении 2010 года будет отображаться в декларации по налогу на добавленную стоимость отдельной строкой и будет включаться в состав налогового кредита, начиная с первого отчетного периода 2011 года.

Кроме того, проектом закона планируется ввести с 1 января 2011 года при налогообложении операций с подакцизными товарами авансовую уплату НДС одновременно с уплатой акцизного сбора в размере 20 процентов суммы акцизного сбора.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что этим документом предусмотрено изменить базовую цену нефти, которая применяется при исчислении корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат, со 100 долларов США на 560 грн. за баррель, с целью приведения ее в соответствие с мировыми ценами.

Также предложено применение корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат на уровне не ниже 1 (единицы), что даст возможность предупреждать потери бюджета.

По примеру законодательства России, ЕС и требованиям соответствующего соглашения ВТО предлагается постепенное увеличение ставок на коньяки до уровня ставки на водку. На переходный период предложено увеличить ставку на 20% - с 14 грн. до 17 грн. за 1 л 100-% спирта и ставку на пиво с 0,60 грн. до 0,74 грн. за 1 л и на вина виноградные натуральные — с 1 коп. до 10 коп. за 1 л. Кроме того, предложено применять одинаковые подходы к налогообложению спирта, который содержится в водке и винах.

Также Кабмин предлагает увеличить ставку налога со 110 евро до 200 евро за 1000 кг на супер-бензины с октановым числом 98 и более.

Кроме того, проектом закона предусматривается увеличить ставки акцизного сбора на сигареты с фильтром: по адвалорной составляющей, которая исчисляется в процентах от максимальной розничной цены, с 20% до 25%, по специфической - с 69 грн. до 90 грн. за 1000 шт. Введение изменений увеличит удельный вес акциза в цене сигарет до 37%.

Также проектом закона предлагается установить ставку акцизного сбора на другие легкие дистилляты и другие специальные бензины на уровне ставки на бензины моторные.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что “с целью обеспечения детенизации доходов физических лиц и уменьшения выплат работодателями зарплаты в “конвертах” законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины “О налоге с доходов физических лиц”, которые направлены на улучшение администрирования налога”. В частности, предлагается установить требования к банковским учреждениям относительно принятия платежных документов на выплату заработной платы при условии перечисления в бюджет налога в сумме не менее 5% от суммы полученного дохода, а также установить штрафную санкцию за выдачу под отчет наличных средств сверх предельной суммы наличного расчета, предусмотренной Национальным банком Украины.

Также Кабмин предлагает внести изменения в Закон Украины “О государственной налоговой службе” относительно предоставления права органам налоговой службы на основании, полученной в установленном законодательством порядке информации, проведения обследований производственных, торговых и других мест, которые используются для хозяйственной деятельности налогоплательщиками и/или на которых используется труд наемных лиц без заключения трудовых соглашений, а также осуществляется предпринимательская деятельность без государственной регистрации.

В соответствии с законопроектом, местным органам власти предоставляется право устанавливать льготы по налогообложению лишь относительно местных налогов и сборов.

В пояснительной записке отмечается, что реализация норм этого законопроекта будет “способствовать предупреждению недопоступлений в бюджет налога на прибыль в сумме 4,5 млрд. грн. и налога на добавленную стоимость - 6,9 млрд. грн. (в расчете на год)”.

“За счет других предложенных изменений будет обеспечен дополнительный ресурс поступлений в бюджет на общую сумму свыше 4,75 млрд. грн.”, - сказано в документе.