К закрытию межбанка доллар еще подрос

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись котировками 7,9175/7,9265, к 12:00 сузился спрэд - 7,9220/7,9250. К закрытию торгов ценовые уровни повысились до 7,9235/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк объявил о покупке долларов по курсу 7,9250.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2620/0,2624, к 12:00 цены снизились до 0,2615/0,2616. К закрытию цены поднялись - 0,2693/0,2694.

В России курс доллар-рубль упал, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,2525 (-0,1275).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,2734/1,2736, а к 14:30 упали до 1,2679/1,2681.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,0885/10,1030, к 12:00 цены ушли вниз - 10,0470/10,0550. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,0480/10,0555.