Результаты стресс-тестирования предоставили почти все банки

Результаты стресс-тестирования в Национальный банк Украины предоставили почти все банки.

Об этом УНИАН сообщил заместитель председателя Национального банка Украины Василий ПАСИЧНИК.

«Почти все предоставили результаты стресс-тестирования. Два банка просят об отсрочке на несколько дней», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, коммерческие банки Украины до 30 апреля 2010 года должны были предоставить в Национальный банк Украины аудит и результаты стресс-тестирования за 2009 год.

Своим постановлением №763 от 23 декабря 2009 года регулятор возложил обязательности по проведению стресс-тестирования на аудиторские компании, осуществляющие аудит годовой финансовой отчетности коммерческих банков.

В рамках стресс-тестирования необходимо провести оценку достаточности резервов и капитала банка, а также оценку кредитного портфеля банка. Информация о кредитных операциях должна быть предоставлена в нескольких разрезах: по данным банка, по данным аудиторской проверки, осуществленной в соответствии с требованиями Нацбанка, по результатам аудиторской проверки с учетом компонента стресс-тестирования.