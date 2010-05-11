Генпрокуратура вызывает Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины завтра, 12 мая, на 10.00 вызывает экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО для вручения постановления о возбуждении уголовного дела.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь экс-премьера Марина СОРОКА.

"Против Юлии ТИМОШЕНКО начались прямые политические репрессии. 12 мая в 10.00 ее вызывают в Главное следственное управление Генпрокуратуры для вручения постановления о возбуждении уголовного дела, цель которого - стремление ее дискредитировать и ограничить передвижение по Украине и миру. На такие действия - политические репрессии - власть идет сознательно, чтобы ослабить деятельность объединенной оппозиции", - сказала М.СОРОКА.

По словам пресс-секретаря, в Генеральной прокуратуре не сообщили, о каком именно уголовном деле идет речь.