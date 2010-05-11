НБУ отказался от спецаукционов по продаже валюты населению

Национальный банк Украины отказался от проведения аукционов по продаже иностранной валюты населению для погашения кредитных обязательств (спецаукционов).

«В связи с прекращением Национальным банком Украины проведения аукционов по продаже иностранной валюты по специальному льготному курсу для удовлетворения потребностей населения с целью выполнения ими обязательств в иностранной валюте по кредитным договорам… прекращается временный порядок учета указанных средств по внебалансовому счету 9809», – сказано в письме Нацбанка от 6 мая 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, в своем постановлении №206 от 15 апреля 2010 года «Об участии Национального банка Украины на межбанковском валютном рынке Украины» во II квартале 2010 года регулятор предусмотрел осуществление своих интервенций в форме «валютных аукционов, направленных на поддержку платежей физических лиц по их кредитным обязательствам в иностранной валюте, – в соответствии с ситуацией на валютном рынке и сообщениями Национального банка Украины».

Спецаукционы проводились с 27 февраля 2009 года, во время курсовой нестабильности гривни, для удовлетворения потребностей заемщиков – физических лиц с целью погашения ими задолженности по кредитам, взятым в валюте. Позже Нацбанк начал продавать валюту по льготному курсу и физлицам-резидентам – субъектам предпринимательской деятельности.

Последний спецаукцион состоялся 17 февраля 2010 года. В связи с тем, что ситуация на валютном рынке страны стабилизировалась, а объемы заявок начали снижаться, спецаукционы Нацбанк больше не проводил.