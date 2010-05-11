Стимулирующий кредит возможен только при страховании залога

Национальный банк Украины объяснил, что выдача рефинансирования в виде стимулирующего кредита возможна только при условии осуществлении платежа по страхованию соответствующего обеспечения.

Об этом говорится в письме Нацбанка №47-211/3278-7636, текстом которого располагает УНИАН.

«…Для принятия Национальным банком Украины положительного решения по предложенному обеспечению банки могут предоставить договор страхования, в котором предусмотрена уплата страхового взноса по истечении определенного времени с момента заключения договора. Такой договор может быть принят как доказательство страхования обеспечения при условии, что на момент заключения договоров обеспечения банки предоставят Национальному банку Украины доказательства уплаты страхового взноса по настоящему договору», - говорится в письме.

Как сообщал УНИАН, Министерство юстиции Украины зарегистрировало постановление правления Национального банка Украины от 4 февраля 2010 года №47 «Об утверждении Положения о рефинансировании и предоставлении Нацбанком кредитов банкам Украины с целью стимулирования кредитования экономики Украины на период ее выхода на докризисные параметры».

Документом предусматривается, что стимулирующие кредиты Нацбанк будет предоставлять только тем банкам, которые соответствуют установленным НБУ критериям классификации. Предлагается распределить банки по классам А (самые надежные), Б, В и Г.

Национальный банк имеет право предоставить банку, отнесенному к классу не ниже Б, стимулирующий кредит сроком до 5 лет (но не больше срока, предусмотренного кредитным проектом) как однократно, так и в форме кредитной линии, в зависимости от потребности в нем, с целью кредитования отечественного товаропроизводителя. При этом банкам класса не ниже В стимулирующие кредиты предлагается предоставлять сроком до 3 лет, другим банкам – сроком до 1 года.

Планируется, что процентная ставка по стабилизационным и стимулирующим кредитам будет плавающей и базирующейся на учетной ставке Нацбанка. Ее величина будет зависеть от класса банка и категории обеспечения.