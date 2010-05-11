Нацбанк: объемы наличного валютного рынка в апреле сократились

Национальный банк Украины констатирует снижение объемов наличного валютного рынка в апреле (покупка и продажа иностранной валюты за гривню в долларовом эквиваленте) по сравнению с мартом более чем на 2,5% - до 2,881 млрд. долл.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Нацбанка.

В том числе объем валюты, купленной банками у населения, составил 1,409 млрд. долл., объем валюты, проданной населению, – 1,472 млрд. долл.

Валютные банковские вклады физических лиц (в долларовом эквиваленте) увеличились на 362,3 млн. долл. и на 30 апреля 2010 года составили 14,701 млрд. долл.

Объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за апрель составил 12,869 млрд. долл.

Интервенции НБУ на валютном рынке (сальдо) составили 1,318 млрд. долл. (в долларовом эквиваленте).

В марте 2010 года реальный эффективный обменный курс (РЭОК) гривни относительно декабря 2009 года составлял 5,1%, что было обусловлено как превышением инфляции в Украине ее взвешенного показателя по странам - основным торговым партнерам (на 2,3 п.п.), так и усилением номинального эффективного обменного курса гривни (на 2,8%). Последнее произошло по причине укрепление гривни относительно ряда свободно конвертируемых валют, включая доллар США, евро, фунт стерлингов, японскую иену и т.д.

Как сообщалось, международные валютные резервы Национального банка Украины в апреле текущего года увеличились на 4,79% – до 26 млрд. 351,93 млн. долл.