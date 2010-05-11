В Украине денежная масса в апреле увеличилась на 3,4%

В Украине в апреле 2010 года денежная масса увеличилась на 3,4% (с начала года – на 4,9%) – до 511,1 млрд. грн., а монетарная база выросла на 1,8% (с начала года – на 2,6%) – до 200,1 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

По данным Нацбанка, общий объем депозитов в апреле увеличился на 3,6% (с начала года - на 6,8%) - до 349,9 млрд. грн.

В том числе объем депозитов населения в апреле текущего года увеличился на 5,1% (в марте - на 2,3%, в феврале - на 1,2%, в январе - на 0,4%). С начала года вклады физических лиц увеличились на 9,2% - до 230,9 млрд. грн. При этом их прирост в национальной валюте составляет 14%, в иностранной валюте - 5%.

Объем средств юридических лиц в банках в апреле т.г. увеличился на 0,8% (с начала года - на 2,3%) - до 119,0 млрд. грн.

Объем наличности вне банков в апреле увеличился на 3,1% (с начала года - на 1,8%) - до 159,9 млрд. грн. Удельный вес наличности в структуре денежной массы в апреле уменьшился до 31,3% по сравнению с 31,4% в марте и 32,2% на начало года.

В Нацбанке считают, что динамика бюджетных средств несколько сдерживала рост ликвидности банков. Объем средств правительства в национальной валюте на счетах в Национальном банке Украины в апреле увеличился на 16,6% - до 6,3 млрд. грн.

Объем осуществленных НБУ операций по мобилизации средств банков в апреле составил 25,1 млрд. грн., объем операций по рефинансированию банков - 390 млн. грн. (с начала года - 81,4 млрд. грн. и 3,8 млрд. грн. соответственно).

Средневзвешенная процентная ставка по мобилизационным операциям в апреле составляла 5,6%, по операциям рефинансирования - 12,2%.

С целью сдерживания роста ликвидности Национальный банк Украины также проводил операции по двусторонней котировке государственных облигаций Украины, в рамках которых было продано государственных облигаций по номинальной стоимости на сумму 3,2 млрд. грн. (с начала года - на 6,1 млрд. грн.) и приобретено на сумму 0,2 млрд. грн. (с начала года - на 2,2 млрд. грн.).

Объем корсчетов банков в апреле увеличился на 0,6% (с начала года - на 17,1%) - до 20,4 млрд. грн.

Общий объем обязательных резервов, сформированных банками в апреле, составил 11,5 млрд. грн., в том числе 5,6 млрд. грн. было перечислено банками на отдельный счет в Национальном банке Украины.

В Нацбанке отмечают, что позитивные тенденции в динамике депозитов и стоимости средств не привели к адекватному повышению кредитной активности банков. Общий объем кредитных вложений увеличился в апреле всего на 0,2% (с начала года уменьшился на 2,7%) - до 698,0 млрд. грн. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам, в апреле увеличился на 0,9%, тогда как объем кредитов, предоставленных населению, - уменьшился на 1,3%.