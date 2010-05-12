Межбанк: котировки составляют 7,9165-7,9260 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9165/7,9260 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись – 0,2627/0,2631, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,0195/10,0345. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,2660/1,2662 (вторник - 1,2734/36).

Во вторник, 11 мая, Нацбанк вышел на рынок с покупкой американской валюты по курсу 7,9250.