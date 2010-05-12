Наличный курс доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,91 грн./долл., продают – по 7,93 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился по сравнению с 11 мая, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,2% со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,91 грн./евро, продажи – на 0,5% – до 10,11 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,00 грн./евро, по продаже – в пределах 10,02-10,36 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 11 мая не изменился и сегодня составляет 0,2527/0,2627 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2599-0,2660 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,91 грн./долл., продажи – 7,93 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,88-7,92 грн./долл., по продаже – в пределах 7,93-7,94 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева не изменился со вчерашнего дня и сегодня составляет 9,95 грн./евро, курс продажи понизился на 0,5% – до 10,07 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 9,80-10,00 грн./евро, по продаже – в пределах 10,03-10,20 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы повысился на 0,3% по сравнению с 11 мая и сегодня составляет 0,2526 грн./рубль, продажи – на 0,2%, до 0,2620 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2400-0,2580 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2599-0,2650 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,88/7,94 грн., евро – 9,80/10,20 грн., рубль – 0,2100/0,2680 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,88/7,935 грн., евро – 9,90/10,20 грн., рубль – 0,2500/0,2630 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,88/7,928 грн., евро – 9,85/10,15 грн., рубль – 0,2580/0,2640 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 12 мая, составляет: гривни к доллару США – 7,9259, к евро – 10,064308 к российскому рублю – 0,26106.