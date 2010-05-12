Ярошенко: Trout Cacheris, PLLC имеет большой опыт

Компания Trout Cacheris, PLLC (США), которая была выбрана для проведения аудита расходования бюджетных средств прежним правительством, исходя из того, что она имеет большой опыт в проведении таких проверок.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО, отвечая на вопрос, чем руководствовалось правительство при выборе компании.

«Почему эта компания была привлечена? Потому что она одна из наилучших компаний в мире. Это прокурорская компания, где прокуроры Вашингтона и юридическая элита США. У нее большой опыт в этом направлении. Поэтому и была выбрана компания, которая имеет большой опыт в этих делах», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что на сегодняшний день идут консультации с представителями компании, и в ближайшее время соглашение о проведении аудита может быть подписано.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров постановлением №334 от 5 мая т.г. определил аудитором эффективности использования бюджетных средств в 2008-2009 гг. и I квартале 2010 г. компанию “Trout Cacheris, PLLC” (г. Вашингтон).

Согласно документу, закупка услуг по проведению аудита осуществляется по процедуре закупки у одного участника без согласования с Министерством экономики. Предварительная оплата услуг по проведению аудита осуществляется в размере, который не превышает 40% их стоимости.

В то же время, экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что действующее правительство привлекает к аудиту деятельности своих предшественников компанию, которая никогда не занималась аудиторской деятельностью.

"Это очень маленькая компания, которая предоставляла в том числе услуги Монике ЛЕВИНСКИ по защите во всех тех событиях, которые происходили в Соединенных Штатах. Эта компания не имеет опыта по проведению аудита, поэтому мы будем обращаться к мировому сообществу, чтобы они предоставили Украине советы и услуги настоящих аудиторских компаний, а не искусственных таких проектов", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО сегодня журналистам в Верховной Раде.

Экс-премьер считает, что действующее правительство сможет "в ручном режиме" руководить аудиторским процессом и компанией, которая приглашается исключительно для организации политических репрессий против оппозиции.