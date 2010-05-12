НБУ: официальный курс не выходил за пределы 7,9242-7,9265 грн./долл.

Официальный курс гривни к доллару США в апреле не выходил за пределы 7,9242-7,9265 грн./долл. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Национального банка Украины.

Официальный курс гривни относительно евро укрепился в апреле на 1,67%, до 10,5066 грн./евро, относительно российского рубля - снизился на 0,27% - до 2,6589 грн./10 руб.

На протяжении прошлого месяца обменный курс гривни относительно доллара США изменялся на межбанковском рынке в диапазоне 7,9134-7,9236 грн./долл. США, а на наличном – с 7,9099 до 7,9278 грн./долл. США.

По данным Нацбанка, экспортные поступления превысили объемы платежей по импортным контрактам отечественных субъектов хозяйствования, что способствовало формированию положительного сальдо поступлений иностранной валюты от нерезидентов. В таких условиях на межбанковском рынке наблюдалось доминирование валютного предложения. Благодаря этому, Национальный банк Украины получил возможность активизировать покупку иностранной валюты и пополнить международные резервы.

Несмотря на поддержку платежей НАК «Нафтогаз Украины», в начале апреля

объем международных резервов увеличился за месяц на 4,8% - до 26,352 млрд. долл.