Украина и МВФ еще не определили окончательную сумму кредита по новой программе сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр финансов Украины Федор ЯРОШЕНКО.

Он отметил, что на данный момент переговоры по содержанию новой программы сотрудничества продолжаются.

«В этом месяце приезжает миссия (МВФ – УНИАН), которая будет отрабатывать правовой механизм самого соглашения. Далее запланирована работа технических миссий. Сумма пока не определена – идет процесс переговоров», - сказал Ф.ЯРОШЕНКО.

При этом он отметил, что переговоры идут конструктивно.

Напомним, в конце апреля пресс-служба вице-премьер-министра Украины Сергея ТИГИПКО сообщала, что Украина и Международный валютный фонд согласовали основную текстовую часть соглашения о сотрудничестве, согласно которому новая программа предусматривает выделение кредита объемом 19 млрд. долл. на 2,5 лет.

Также сообщалось, что следующий раунд переговоров о продолжении сотрудничества Украины и МВФ состоится в Киеве в первой половине мая. «Уже 11 мая в Украину приедут эксперты Фонда по юридическим вопросам, а 17 мая - Миссия Европейского департамента МВФ», - сказал С.ТИГИПКО.