Межбанк: котировки составляют 7,9210-7,9255 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9165/7,9260, к 12:00 сузился спрэд - 7,9210/7,9255 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2627/0,2631, к 12:00 цены поднялись до 0,2640/0,2642. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 30,0000 (-0,2525).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,2660/1,2662, а к 12:00 выросли до 1,2727/1,2729. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,0195/10,0345, к 12:00 цены ушли вверх - 10,0800/10,0895.