НБУ ввел временную администрацию в «Зембанке»

Национальный банк Украины постановлением №231 от 11 мая 2010 года ввел временную администрацию в ПАО «Земельный банк» (г. Харьков) сроком на шесть месяцев - с 12 мая по 11 ноября 2010 года.

Об этом говорится в письме НБУ комбанкам, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно документу, временным администратором банка назначена заместитель начальника Управления НБУ в Харьковской области Нина ГРИШИНА.

Также сообщается, что «с целью создания благоприятных условий для стабилизации финансового состояния банка» в «Зембанке» введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца – с 12 мая по 11 августа 2010 года.

Справка УНИАН. Харьковский акционерный коммерческий «Земельный банк» зарегистрирован в октябре 1991 году.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года акционерами «Зембанка» являлись страховая компания «Лемма», прямое участие – 99,7239% и президент СК «Лемма» Сергей ЧЕРНЫШОВ, прямое участие – 0,0007%, опосредованное – 99,7239%.